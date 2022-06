Beisbolistas se pierden de su delegación y autoridades creían que se habían fugado

Los dos beisbolistas cubanos acusados de abandonar a su selección en México en realidad estaban perdidos y jamás pidieron asilo, aseguró este lunes un funcionario del estado de Aguascalientes, donde se disputó el Campeonato Panamericano Sub-23.

“Estaban extraviados, ellos dijeron (a policías) ‘andamos caminando porque no sabemos para dónde es el hotel'”, dijo Enrique Morán, secretario de gobierno estatal, a Radio Fórmula.

El pasado jueves, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) informó que el receptor Alfredo Fadraga, de 23 años, y el lanzador Yosvani Ávalos, de 21, habían abandonado el lugar donde se aloja el seleccionado, y calificó de “hechos repudiables” lo ocurrido.

Declaraciones del avileño Alfredo Fadraga, quien disparó su primer jonrón hoy, ante Guatemala, en el Campeonato Panamericano Sub-23 de #Beisbol con sede en #Aguascalientes #Mexicohttps://t.co/9tUpOkTLE0 pic.twitter.com/RNUgcnHF4W — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) June 15, 2022

Morán sostuvo que los dos jóvenes, que el viernes estaban de vuelta con el equipo tras ser localizados deambulando por las calles de la ciudad de Aguascalientes, en ningún momento solicitaron asilo.

-->

“Actuaron de forma atípica de lo que es normalmente una escapatoria, no se quitaron el uniforme, no se escondieron”, añadió.

Morán dijo que quizás los jóvenes salieron a divertirse, aunque no descartó que algún promotor deportivo les haya hecho una oferta que al final no cumplió, por lo que al no tener donde ir pidieron apoyo a la policía.

Según medios mexicanos, los peloteros fueron retirados de la selección (que perdió la final el domingo contra México) y fueron regresados a la isla.

Migración masiva de cuba

Durante décadas, algunos cubanos que salen para representar a su país en distintas actividades se fugan de sus delegaciones para pedir asilo.

Cuba vive actualmente una masiva migración en medio de su peor crisis económica en tres décadas, debido a los efectos de la pandemia de covid-19 y al recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

La semana pasada, cuatro de los nueve miembros de la selección de karate se fugaron de su base de entrenamiento en Guatemala.

Entre las figuras del deporte que desertaron en los últimos meses están el luchador Ismael Borrero, campeón olímpico en Río-2016, y el piragüista Fernando Dayán Jorge, campeón olímpico en Tokio-2020.

*Con información de AFP