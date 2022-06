Mayoría de migrantes interceptados en Texas son mexicanos y guatemaltecos

Desde el 1 de octubre de 2021 hasta la fecha han sido interceptadas aproximadamente 177 mil personas migrantes en El Paso, Texas, Estados Unidos. Se han identificado que corresponden a 69 nacionalidades diferentes, pero la mayoría son de México, Guatemala, Haití, Cuba y Nicaragua.

De hecho, Valeria Morales, oficial de la Patrulla Fronteriza, mencionó en declaraciones brindadas a Jaime Montenegro, enviado especial de Emisoras Unidas, que cada vez que hallan a un grupo de migrantes, en el 50 % de las veces se sabe que van a encontrar a un guatemalteco.

Por su parte, el oficial Oscar Marrero-Rubio, que también forma parte de la referida misión, se refirió a las cifras en general de los extranjeros detenidos y expuso que en la actualidad se refleja un incremento del 56.2%, en comparación con el anterior año fiscal.

Riesgos que enfrentan los migrantes

El entrevistado indicó que las personas continúan llegando a esa zona, pese a que existe una serie de riesgos, incluidos el Río Grande, el muro fronterizo que, con una altura de 30 pies, muchos de ellos escalan, y los canales de irrigación, que son para la comunidad de agricultura.

Estos últimos son diseñados para autolimpiarse, por lo que las aguas llevan una fuerza sin precedentes y sin comparación alguna, resaltó el oficial.

“Un agua que va más o menos a 9 millas por hora, que carga unas 300 libras de presión, con profundidad de nueve a diez pies, es un peligro grande para cualquier persona que cae en esas aguas”, destacó.

Además, mencionó que, lamentablemente, en el referido período se contabilizan 37 muertes, de las cuales 15 están relacionadas con eventos acuáticos. Mientras que 361 personas han sido rescatadas con algún tipo de lesión.

En cuanto a las nacionalidades de las víctimas mortales, Marrero dijo que no se publican hasta que no están seguros de que las familias fueron notificadas por medio de los consulados de sus países, por lo que no podría brindar detalles.

