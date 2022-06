Robert Lewandowski ya tiene precio de salida, informa la prensa alemana

El Bayern ha dejado claro que su deseo sigue siendo mantener a Robert Lewandowski, pero la negativa de continuar al polaco pone en aprietos a los bávaros que según “Sky Alemania” han puesto ya un precio de salida para el jugador que tiene contrato hasta el 2023.

Earlier this week, Barcelona made a €40m (£34.4m) offer but Bayern insisted the striker was not for sale, even though he has only a year left on his contract… 👀 pic.twitter.com/V8zVOsjSQq

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 26, 2022