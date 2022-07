Arquimides Ordoñez: “Amo a este equipo, feliz de contribuir, y el teléfono sigue sonando”

La máxima estrella de la Selección Sub-20 de Guatemala, Arquimides Ordoñez, recurrió a sus redes sociales para externar su opinión sobre el histórico triunfo ante México que les valió acudir a la Copa del Mundo de Indonesia 2023.

History made. Couldn’t be more proud love this team glad to contribute, and the phone still ringing.

Historia hecha. No podría estar más orgulloso, amo a este equipo, feliz de contribuir, y el teléfono sigue sonando. https://t.co/sUQdFFgnEK

— Arquimides Ordonez (@Quimi_Ordo) June 30, 2022