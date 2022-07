Estados Unidos y República Dominicana lucharán por ser campeón del Premundial Sub-20

Este domingo finalizará el Premundial Sub-20 de Concacaf con el duelo entre Estados Unidos, que busca el tricampeonato, ante República Dominicana, sorpresa actual del campeonato que busca dar la campanada en San Pedro Sula.

Con los boletos en su poder para disputar el Mundial de la categoría Indonesia-2023 y participar en los Juegos Olímpicos París-2024, ambos conjuntos saldrán al estadio Olímpico Metropolitano desde las 18:00 horas por ser el mejor de la competencia.

Estados Unidos, el gran favorito del encuentro, despachó al anfitrión Honduras con un claro 3-0 la noche del viernes en las semifinales, mientras que República Dominicana sufrió para imponerse por penales 4-2 (2-2 en 120 minutos) a Guatemala.

“No tenemos palabras para definir esto. Lo que importa es que República Dominicana está en el Mundial”, dijo incrédulo el volante Angel Montes de Oca tras la victoria ante Jamaica. Después también cazaron el boleto a los Olímpicos.

Si México falló, el equipo de las barras y las estrellas ratificó su favoritismo en el Premundial con marcadores categóricos, como el 10-0 en el arranque ante San Cristóbal y Nieves.

Y el cierre no pudo ser mejor, al irse al descanso con el 3-0 ante Honduras para bajar las regulaciones en el segundo tiempo y guardar las energías necesarias para este domingo.

🇺🇸𝙏𝙃𝙀 𝙊𝙇𝙔𝙈𝙋𝙄𝘾 𝘿𝙍𝙀𝘼𝙈 𝘾𝙊𝙈𝙀𝙎 𝙏𝙍𝙐𝙀!!🇺🇸

For the first time since 2008, the USA is headed to the Men's Olympic Football Tournament!

See you at @Paris2024! pic.twitter.com/Yn0tbGp6oG

— U.S. Soccer YNT (@USYNT) July 2, 2022