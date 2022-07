Se crea proyecto que busca formar “futuras estrellas deportivas” en Guatemala

*Con información de “Educando Mi país”

La Asociación guatemalteca “Educando Mi País” junto a la academia de fútbol “Galaxy FC Internacional” han creado un programa que desea abrirle la puerta a muchos jóvenes con talento en el deporto en Guatemala.

La unión que buscará formar futuras estrellas deportivas trabajará bajo el nombre de “Galaxy FC Guatemala”, a través de este programa se buscará desarrollar la capacidad deportiva e intelectual de los jugadores, quienes tendrán su crecimiento acompañado de planes de educación, franquicias, marketing, representación y consultoría, profesionalizando su imagen dentro y fuera de la cancha, para llevar a cabo un proyecto a gran escala.

¿Qué beneficios trae el programa?

La Escuela de Fútbol promovida por la alianza entre Educando Mi País y Galaxy FC International ofrecerá: Educación integral a los deportistas beneficiarios del proyecto, aumento del gusto por el deporte y su riqueza técnica, física y táctica, formación y progresión futbolística.

En un futuro se implementarán las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 en la capital o municipios del departamento, propiciando el desarrollo integral del niño y joven a través de la orientación, aprendizaje y práctica del fútbol.

También se capacitará a entrenadores, deportistas y demás integrantes en las áreas técnicas, tácticas, de juzgamiento, salud y dirigencia deportiva.

A futuro, el proyecto “Galaxy FC Guatemala” busca formar deportistas que nutran las representaciones y seleccionados municipales, departamentales, nacionales y del equipo profesional en la ciudad o región.

“El objetivo es propiciar la educación integral de niños y jóvenes desarrollando una adecuada formación futbolística dando un sentido responsable y lúdico a las actividades realizadas, contribuyendo a una sociedad más sana y deportiva. También deseamos aumentar el nivel humano, técnico y psicosocial del fútbol base, ya que, potenciando al fútbol profesional a mediano y largo plazo formaremos deportistas con una proyección de rendimiento para el deporte asociado a nivel nacional e internacional”, expresó Kurt Bendfeldt, Presidente del Galaxy FC Internacional Guatemala.

Educando Mi País y Galaxy FC International unen esfuerzos para desarrollar acciones e intereses comunes a su papel misional en el ámbito social y comunitario, en especial para atender población de niños y jóvenes mediante la implementación de programas deportivos y de actividad física (fútbol) para el sector de Fomento y Desarrollo Deportivo.

Para mayor información pueden visitar la página web educandomipais.com/ y el Facebook de la asociación: Educando Mi País.