El euro cae por debajo del dólar por primera vez desde 2002

La cotización del euro cayó este miércoles por debajo de la del dólar por primera vez desde diciembre de 2002, rompiendo un umbral simbólico, lastrado por las perspectivas sombrías para la economía europea ante los temores de que se suspenda el aprovisionamiento de gas ruso.

En un momento de aceleración inflacionaria en EE. UU., que abre la puerta a una política monetaria contractiva de la Reserva Federal, el euro cotizó a 0.9998 dólares, un nivel nunca visto desde el año en que comenzó a circular.

Paralelamente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que se “ensombrece” el panorama económico mundial debido, fundamentalmente, al conflicto entre Rusia y Ucrania y a los “shocks en los precios” que este ha provocado.

El FMI planea “una nueva baja” a sus proyecciones de crecimiento, “tanto para 2022 como para 2023”, que publicará a finales de mes, dijo Georgieva en una nota preparada antes de la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales del G20, prevista para viernes y sábado en Bali.

After an impressively quick recovery from the pandemic, US growth is slowing and inflation is high. Continued assertive action from @federalreserve to raise the policy rate would help restore price stability & lay the foundation for strong economic growth. https://t.co/TI3DQaylHN pic.twitter.com/mJBngNNmtw

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 12, 2022