Tragedia en Texas: repatrian cuerpo de Pascual Guachiac y su padre le pide perdón

Guatemala empezó este viernes, 15 de julio de 2022, a recibir los cuerpos de los 22 connacionales fallecidos el pasado 27 de junio en Texas, Estados Unidos, quienes perdieron la vida asfixiados en un camión cuando intentaban llegar a territorio estadounidense en busca de mejores condiciones de vida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el primer cuerpo repatriado es el de un adolescente de 13 años que falleció en la tragedia. Se trata de Pascual Melvin Guachiac Sipac. El cuerpo del joven migrante llegó este día al territorio guatemalteco y fue recibido por sus padres Casimiro Guachiac Suy y María Sipac Coj.

Posteriormente fue trasladado por la vía terrestre al municipio de Nahualá, en Sololá, de donde es originario, para ser despedido por familiares y amigos,.

Don Casimiro, entre lágrimas, le pidió perdón a su hijo si le faltó algo y que él siempre supo lo que luchó por su familia para mejorar su situación económica. Asimismo, explicó que Pascual Melvin tomó la decisión de irse a Estados Unidos para estudiar y trabajar, para que en un futuro cercano pudiera regalarle un terreno y construir una casa.

“No tengo palabras… no más, sé que no me estás escuchando, pero quiero que me perdone si le faltó algo. Él sabrá lo yo que hice por él, yo hice lo que pude por él. Primero Dios nos van ayudar a salir adelante con mi esposa de esta situación que estamos pasando. Pedimos oraciones para nosotros”, expresó don Casimiro.