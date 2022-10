Biden dice que el cambio climático es “un peligro claro e inmediato”

En el marco de una visita el miércoles a una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, en proceso de reconversión para generar energía eólica, el presidente de EE. UU., Joe Biden, dijo que el cambio climático es “un peligro claro e inmediato”, así como una “amenaza existencial para nuestra nación y el mundo”.

El calentamiento global “es literalmente, no en sentido figurado, un peligro claro e inmediato (…) La salud de nuestros ciudadanos y nuestras comunidades está literalmente en juego”, afirmó Biden. “Como el Congreso no está haciendo lo que debería (…) usaré mis prerrogativas ejecutivas”, agregó.

El presidente estadounidense, sin embargo, no ha declarado por el momento el “estado de emergencia climática” como piden algunos miembros de su partido, una maniobra cuyo impacto no está muy claro pero que podría otorgarle poderes políticos adicionales.

Tune in as I deliver remarks on executive actions to tackle the climate crisis and build the opportunity for a clean energy future that will create jobs and lower costs for families. https://t.co/jWblrkfTEh

