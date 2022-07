Premios Juventud: Yahaira Plasencia no deja nada a la imaginación con provocativo atuendo

Yahaira Plasencia ha cautivado con su belleza y sensualidad en los Premios Juventud. Este importante evento musical se lleva a cabo este jueves 21 de julio en Puerto Rico.

La peruana comentó que se presentará en el evento: “Haremos un homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico, de verdad que va a estar muy chévere. Voy a compartir escenario con artistas puertorriqueños como Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y un dominicano que hace música tropical merengue llamado Manny Cruz. Estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad, sobre todo rendirle homenaje a una orquesta que es muy grande a nivel musical y muy querida aquí en Puerto Rico”.

No es la primera vez que Yahaira Plasencia se presenta en un escenario internacional, pues meses atrás dio mucho de qué hablar tras asistir a Premios Heat, en República Dominicana.

“La verdad es que en la mayoría de estos premios, los artistas hacen playback o graban antes como si fuera en vivo, esta vez sí vamos a cantar en vivo, no con orquesta, sino con música de fondo que ya se grabó todo. Y bueno, me preparé mucho para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, a parte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes. Siempre hay nervioso de por medio, pero estoy poniendo todo de mi parte para poder hacer las cosas bien y dejar el nombre de mi país en alto”, señaló.

La peruana agregó que dedicará esta presentación a sus miles de fans y a “las mujeres empoderadas y mujeres salseras”.

En la alfombra roja, Yahaira Plasencia lució un espectacular traje en color naranja con el que deslumbró con su figura y no dejó nada a la imaginación.

