“Nos sentimos decepcionados y amargados”, dice presidente de Xinabajul-Huehue

El equipo de Xinabajul-Huehue recibió una de las peores bienvenidas a la Liga Nacional tras recibir fuertes multas de parte del Órgano Disciplinario, de la Liga Nacional, que rondan los Q150 mil.

Dicho órgano justificó las multas por varias “infracciones” que habría cometido el club en el partido, de este domingo, ante Comunicaciones en el inicio del Torneo Apertura.

Una multa de Q75 mil fue impuesta al equipo mayor, que derrotó 1-0 a Comunicaciones, y otra, por la misma cantidad, a la categoría especial que cayó 1-5 ante los albos. Ante esta situación, Imer Adolfo de León, presidente de Xinabajul-Huehue, se pronunció en el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”.

¿Cómo se siente por la decisión del Órgano Disciplinario?

Nos sentimos decepcionados, amargados, con falta de ánimo, pero con los pies en la tierra. Esto es algo que decepciona a cualquier directiva, pues esperábamos una mejor bienvenida a la Liga Nacional.

¿Tienen responsabilidad por ser nuevos en administración de Liga Nacional?

En cuanto a la especial creo que fue por ignorancia. El viernes cuando inscribimos al equipo nos dijeron que sí podían jugar y antes del partido hablamos con los árbitros y nos dijeron que se podía jugar. El partido fue porque los cremas habían hecho el viaje y mucha afición de Huehuetenango viajó para ver jugar a Jorge Moreno, pero de haber sabido que las multas serían en extremo, hubiéramos preferido una multa por no presentarnos.

¿Y del equipo mayor?

Es visible que fue por algún tipo desconocimiento y por mala fe. Casualmente, Xinabajul, siempre que llega el señor Álvaro Morán, hemos tenido que pagar multas exorbitantes.

¿Llegó afición visitante?

Yo estuve ahí y no ingresó afición crema. Entre todo el público había alguna playera blanca, pero nada más. Da risa que reporten cosas como esa. Tampoco se venden bebidas alcohólicas. En la parte norte del estadio hay una parte descubierta y, fácilmente algún aficionado pudo saltarse o pedir que le alcanzaran alguna cerveza, quizá tuvimos ese descuido, pero por taquilla se tuvo la seguridad suficiente y no cómo se reporta.

¿Se vendieron más boletos de los permitidos?

Se cumplió con todo. El estadio se veía lleno, pero no todos pagan su entrada. Hay padres que van con 3 niños, a los patrocinadores se les dan 5 boletos de cortesía, entran las esposas de jugadores , Xinabaul Femenino, familiares de los directivos. A cálculo dijeron que entraron 10 mil personas cuando eso no es cierto, es más, ese señor nos hizo quitar graderíos que teníamos para seguridad en ciertas personas, porque no teníamos autorización. Mucha gente que estaba en esos lugares eran los que se quedaban parados en los extremos. El señor Morán nos prohibió utilizar esa área amenazándonos que nos iba a reportar y de todos modos nos pusieron multa.

¿Hay mala fe de parte del delegado o del organismo disciplinario?

Las sanciones fueron creadas para educar y rehabilitar antes de llegar en los extremos. Sí considero que hubo mala fe del comisario. Además, no había sido designado un comisario, fue una decisión unilateral la que tomaron. Y la misma persona que más daño ha causado en Huehuetenango, es la que llegó. Vi el partido de Municipal cuando Cobán celebra un gol y tiran envases y no hubo reporte. En los partidos de cremas y Xela hubo juegos pirotécnicos, sin reporte.

¿Qué harán?

Hoy nos reuniremos y comenzaremos a redactar la apelación, la terminaremos para que mañana a más tardar esté lista. Pretendemos la rebaja y que en algunos rubros desaparezcan la sanción toda vez que no existe fundamento alguno. No se suspendió el juego en ningún momento por pirotecnia, esa sanción debería desaparecer. La sanción por defraudación no existe, no se vendieron más boletos solo los que da la Liga, no había exceso de población en el estadio. Vamos a hacer la lucha, tenemos argumentos reales para poder oponernos a la sanción impuesta.