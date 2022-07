VIDEO. Santa Fe Klan se cae en pleno concierto y ‘remata’ con sus bailarines

Santa Fe Klan es considerado como uno de los cantantes más queridos y populares de la escena mexicana, sin embargo, en esta ocasión se convirtió en el centro del ojo público por un accidente que sufrió.

En redes sociales se hizo viral el momento exacto del accidente. De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver al famoso originario de Guanajuato queriendo aventarse al público pero uno de sus bailarines se lo impide.

En la grabación se puede apreciar una pequeña discusión entre el cantante y su bailarín, algo que también generó mucha controversia en las redes sociales. Tras la discusión, el rapero no le hace caso e intenta por segunda vez aventarse al público, pero la misma persona se lo quiere impedir de nuevo, pero en esta ocasión no lo logra.

Para intentar impedirlo, la persona agarra al rapero de un brazo, pero eso solo ocasionó que los dos cayeran del escenario, algo que ocasionó la preocupación del personal de seguridad.

Afortunadamente la caída no fue grave, pues el personal de seguridad que se encontraba en primera fila, logró que el impacto no fuera tan fuerte. Sin embargo, lo que generó debate es que no se ve qué pasa con el bailarín y si él se encontraba bien.

El rapero mexicano continuó cantando estando abajo del escenario, algo que ocasionó que los ánimos se levantarán entre los asistentes.

“Pienso que Santa Fe estaba drogado y los bailarines querían impedir que se lanzará”, “Este chavo andaba más allá y ellos solo querían impedirlo, pobre el bailarín llevó la peor parte”, “Ahora el pobre bailarín que trató de detenerlo sin trabajo”, fueron algunas reacciones.

Fue captado anoche en la Feria de Rosarito el monento en que el Rapero Santa Fe Klan se cae del escenario ante el intento de arrojarse al público, pero uno de sus bailarines no se lo permite provocando el accidente. #SantaFeKlan pic.twitter.com/O3fL6bphnd — Leslie Berenice (@BereniceDiazG) July 25, 2022

