FUERTES IMÁGENES: Nuevo bombardeo ruso deja 5 muertos en parada de bus en Ucrania

Al menos 5 muertos y 7 heridos dejó un nuevo bombardeo ruso que golpeó una parada de bus en la región de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, aseguró el viernes el gobernador regional. “Bombardearon (…) al lado de una parada de transporte público. 12 personas están en el suelo”, dijo el gobernador Vitaly Kim, en Telegram.

El gobernador mencionó inicialmente 4 muertos, pero luego corrigió la información e indicó que el saldo fue de 5 fallecidos y 7 heridos. Kim acusó a las fuerzas rusas de “bombardear la ciudad durante el día, cuando todos están comenzando sus actividades”. En redes sociales, imágenes obtenidas del canal de Telegram del periodista ucraniano y corresponsal de guerra, Andriy Tsapliienko, mostraban sangrientas escenas en Mikolaiv, con varios cuerpos en el suelo, incluso de mascotas, de quienes perecieron por los recientes bombardeos rusos.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

Again and again Russians are shelling Mykolayiv. People who were just waiting for the bus or walking their dogs were brutally murdered by Russian forces.

📷taken from Telegram channel of Andriy Tsapliienko, a Ukrainian journalist and war correspondent pic.twitter.com/nD8j8duGMP

— UkraineWorld (@ukraine_world) July 29, 2022