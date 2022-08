Documental de Netflix narra la captura de John McAfee en Guatemala

John McAfee es una figura con muchísimo peso dentro de la historia de la informática. Es uno de los principales responsables del software de detección y eliminación de virus McAfee, así como su trayectoria de largo recorrido en la NASA. Sin embargo, sus excesos y sus escándalos dieron mucho de qué hablar, siendo considerado un fugitivo sospechoso de haber asesinado a su vecino, Gregory Faull.

Además, fue acusado por evasión fiscal y fraude. John McAfee huyó durante años de las autoridades tras haber sido el principal sospechoso de un homicidio en Belice y fue capturado en Guatemala. Ahora, la famosa plataforma Netflix compartirá un documental llamado “Running with the Devil: The Wild World of John McAfee“.

Este trabajo narra cómo McAfee huyó durante años de las autoridades tras haber sido el principal sospechoso de un homicidio. En el mismo también se relata su controversial captura en Guatemala.

El adelanto narra la noticia del asesinato de Gregory Faull. McAfee huyó de su casa en Belice después de que su vecino estadounidense Gregory Faull recibiera un disparo letal. John ingresó en secreto a Guatemala.

John David McAfee nació en el Reino Unido en 1945, fue un empresario y programador, realizador del primer antivirus comercial. Su software dio comienzo a la multimillonaria industria antivirus. Luego dejó la compañía que creó vendiendo su participación restante a Intel. Fue encontrado muerto en junio del 2021 en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). Las autoridades infromaron que se habría tratado de un suicidio.

“Running with the Devil: The Wild World of John McAfee” se estrenará en Netflix el próximo 24 de agosto.

