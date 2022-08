VIDEO. Atletas guatemaltecos alzan la voz y fijan postura en caso COG

El Gimnasio Teodoro Palacios Flores, en la zona 5 capitalina, fue el escenario donde se desarrolló la conferencia de prensa de Atletas Unidos por Guate, donde deportistas y exdeportistas de élite solicitaron que la Corte de Constitucionalidad que revoque la resolución emitida hace algunos días sobre las elecciones del Comité Olímpico Guatemalteco.

“Somos un grupo de atletas sin intereses políticos, la realidad es que hoy es un momento preocupante, nuestra postura y lo que solicitamos es transparencia, pedimos que se respete el artículo 170 de la Ley del Deporte, queremos que prevalezca la carta olímpica como en todos los países del mundo, es posible que federaciones internacionales suspendan a Guatemala bajo cualquier contexto, el impacto sería irreversible”, expresó Charles Fernández, de pentatlón moderno.

En breves minutos dará inicio la conferencia de prensa donde los atletas guatemaltecos mostrarán su postura ante la situación actual del deporte nacional 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/fSwRGpDxBM — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 11, 2022

Atletas se pronuncian

Elizabeth Zamora, Kevin Cordón, Jason Hess, Gisela Morales, Charles Fernández y Waleska Soto, fueron los atletas y exatletas presentes en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores en la que se fijaron su postura sobre la decisión tomada por la CC la semana pasada.

“Pedimos que a la CC que reconsidere y razone la decisión, queremos que la política se mantenga fuera del deporte, la CC tiene en sus manos el futuro de todos nuestros deportistas, están provocando una suspensión inminente, los guatemaltecos tenemos el derecho de representar a nuestro país en el deporte, ayúdenos a frenar el retroceso en el deporte guatemalteco”, expresó el atleta Jason Hess.

"Pedimos que a la CC que reconsidere y razone la decisión, queremos que la política se mantenga fuera del deporte, la CC tiene en sus manos el futuro de todos nuestros deportistas", expresan los deportistas en conferencia de prensa. 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/FwUrjNwtOa — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 11, 2022

La exnadadora Gisela Morales, aseguró que no están de ningún bando político y que resaltó que buscan que los atletas no pierdan la ilusión de representar a Guatemala en competencias internacionales, asimismo descartó la posibilidad de competir con una por una bandera que no sea la de Guatemala. También añadió que invitaron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero no se hicieron presentes en la conferencia.

“No queremos ser títeres de nadie, no suspendan todo lo bueno que el deporte le da a Guatemala, todos queremos poner la bandera de Guatemala en alto, me siento orgullosa de estar aquí, nosotros creamos nuestras propias oportunidades. No queremos retroceder todo lo que hemos ganado. Todos fueron invitados, incluso los magistrados, acá no existen nombres ni apellidos, no quisimos tocar puertas, acá podemos discutirlo”, expresó Gisela Morales.

Gisela Morales dice que invitaron a los magistrados a la conferencia de prensa, pero no se presentaron. 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/Jt4AXhJQST — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 11, 2022

Jason Hess, añadió de que una suspensión al deporte guatemalteco sería grave y significaría un retroceso considerable considerando el alto nivel de exigencia de los deportes olímpicos.

“Al momento de que Guatemala sufra una suspensión por parte del COI no afecta solo a los atletas, sino que afectan a todos los que tienen sueños, la motivación de todos es representar al país, si me quitan a eso no puedo tener motivación de nada, queremos que se sigan los estatutos de la ley. No podemos permitirnos ir para atrás, no queremos retroceder 20 años”, indicó Jason Hess.

"Al momento de que Guatemala sufra una suspensión por parte del COI no afecta solo a los atletas, sino que afectan a todos los que tienen sueños", expresa Jason Hess 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/mBDzJGdRQM — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 11, 2022

Suspensión provisional de estatutos del COG Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron el pasado jueves suspender de forma provisional los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG). Dichos estatutos del COG que fueron emitidos en diciembre y ya fueron aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), resolviendo así un amparo que presentó el Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe). El COG resaltó que la Norma 27.0 de la Carta Olímpica establece: “Aparte de las medidas y sanciones previstas en caso de violación de la Carta Olímpica, la comisión ejecutiva del COI puede adoptar todas las decisiones apropiadas para la protección del Movimiento Olímpico en el país de un CON, incluyendo la suspensión o retirada del CON en cuestión, si la Constitución, legislación o cualquiera otra reglamentación vigentes en dicho país, o si la actitud gubernamental o de cualquier otra entidad, atentan contra la actividad, expresión de palabra o voluntad del CON en cuestión. Antes de adoptar una decisión semejante, la comisión ejecutiva del COI dará la oportunidad al CON de ser escuchado”