VIDEO. Luis López vuelve a tomar el liderato del Tour de Panamá 2022

El Tour a Panamá vuelve a tener un líder de un equipo guatemalteco, el hondureño y corredor de Ópticas Deluxe Luis López finalizó en la segunda posición de la tercera etapa del evento y tras sus destacadas participaciones previas retoma el liderato. El hondureño ingresó en la segunda posición de la etapa a 5 segundos del ganador Yesid Sierra del equipo colombiano IOWA Latino, quien cronometró un tiempo de 2:44:01.

Con un tiempo de 2:44:06, López, quien ganó la primera etapa, logró retomar el liderato del Tour y arrebatarle el primer puesto de la general al español Pol Hervás (Brocar-Ale), quien ganó la segunda etapa del evento ciclístico panameño y terminó en el puesto 97 de la tercera etapa. El hondureño ahora aventaja al segundo puesto de la general con 9 segundos de diferencia y buscará mantener el liderato en la cuarta etapa que tendrá un recorrido de 95.24 kilómetros.

El equipo nacional contó también con los élites Losé Canastuj en la posición 25 de la etapa con un tiempo de 2:46:46, Rony Julajuj en el puesto 52 con un tiempo de 2:49:16 y los sub-23 Christofer Diaz en la posición 80 (2:53:13), Fredy Beluxe posición 88 (2:53:44), Elí Sisimith puesto 102 (2:55:36) y Alex Pichiya posición 104 (2:55:47).

Las palabras de Luis López tras tomar el liderato de la general en Panamá

“Sabíamos que hoy sería una etapa dura y teníamos que esperar hasta el último momento. La carrera puso a cada ciclista en su lugar y por suerte tuvimos un buen día. Estamos contentos de llegar segundo en la etapa y esperamos hacerlo mejor”, comentó.

“Los últimos kilómetros son durísimos y en Guatemala no es que no veamos cosas así. Ya había entrenado unas subidas como estas y no me sorprendió mucho. Es otra alegría más para Ópticas Deluxe, creo que hicimos un buen trabajo como equipo. Es una alegría y un triunfo”, concluyó.