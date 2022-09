Charles Leclerc conquista la ‘pole’ en el circuito de Monza

Charles Leclerc obtuvo la pole position en la calificación para el Gran Premio de Italia de 2022 por delante de Max Verstappen y Carlos Sainz, quienes bajarán en el orden una vez que se apliquen las penalizaciones en la parrilla, mientras George Russell salta a la primera fila.

El tiempo de Leclerc de 1m 20.161s lo colocó en la pole por 0.145s sobre Verstappen de Red Bull, mientras que Sainz estaba a 0.268s de su compañero de equipo en P3. Sin embargo, Verstappen tiene una penalización de cinco lugares, mientras que Sainz caerá al 18.

LECLERC TAKES POLE AT MONZA!!! 🇮🇹 #ItalianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/q4fJfqOUXI

Si bien Sergio Pérez se clasificó cuarto para Red Bull, descenderá 10 lugares, y Lewis Hamilton, clasificado en quinto lugar, caerá a la última fila junto a Yuki Tsunoda. Por lo tanto, Russell comenzará segundo a pesar de clasificarse sexto.

Lando Norris de McLaren se clasificó séptimo para garantizar un comienzo en la segunda fila, mientras que Daniel Ricciardo ascenderá después de clasificarse octavo. Fernando Alonso no fijó un tiempo para Alpine en la Q3, pero ascenderá detrás de Pierre Gasly de AlphaTauri.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Charles_Leclerc takes his eighth pole of the season! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xhIYae12fg

— Formula 1 (@F1) September 10, 2022