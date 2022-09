Federica de Kabah pide cárcel para la agresora de sus hijos

Federica Quijano levantó una denuncia en contra de un usuario o usuaria de Instagram que violentó psicológicamente a su hija María al lanzarle comentarios despectivos sobre su adopción.

Tras lo ocurrido, la cantante e integrante de Kabah estableció comunicación con la persona en cuestión -quien aseguró que los comentarios fueron escritos por su sobrina- y después de reclamarle buscó ayuda con las autoridades correspondientes y confirmó que cada vez están más cerca de encontrar al presunto responsable.

En las últimas horas la diputada del Partido Verde Ecologista de México sorprendió a sus seguidores de redes sociales al arremeter contra @montse_joe6 porque desde esa cuenta su hija fue llamada “basura, bastarda, recogida”. Tras mostrar capturas de los mensajes que recibió María, tomó cartas en el asunto e inició un proceso legal en contra de quien agredió a su familia.

Ya levanté la denuncia, lo están viendo en la parte de ciencia y tecnología por parte de la comisión. Estoy viendo con apoyo obviamente de la policía y dándole seguimiento al tema. La cuenta se está buscando.

Federica comentó que cuando se enteró del ciberbullying que recibió María se puso en contacto con la persona en cuestión a través de la sección de mensajes privados, donde la respuesta fue inesperada, pues la usuaria de Instagram de cierta manera le pidió una disculpa y aseguró que los mensajes fueron escritos por su sobrina y no por ella, quien aprovechó para externar su admiración por Kabah.

“Todavía ella me dijo: ‘Ay, es que lo escribió mi sobrina. Yo no, yo te amo a ti, a María José y a Daniela’ y me subió su foto. Evidentemente le dije no, si nos hablas así… ¿qué te pasa contestando eso?. Entonces como que no quise ya porque le iba a decir cosas de las cuales, después de las peladeces que le dije, no me iba a aguantar”, dijo.