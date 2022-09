Salud reporta 887 casos de la covid-19

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindaron la actualización de datos por casos de coronavirus.

Las autoridades de la cartera salubrista hicieron un llamado a la población para continuar tomando medidas de prevención, especialmente el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social.

La cartera que dirige Francisco Coma informó los casos positivos del virus durante la jornada correspondiente al 14 de septiembre.

Este día, luego de hisopados, se registraron las siguientes cifras con relación al efecto de la pandemia en el país:

Las cifras fueron obtenidas del tablero de información sobre la situación de la pandemia en el país que implementó la cartera de Salud hace más de un año.}

-->

Los datos generales hasta el momento a nivel nacional son:

Las autoridades de Salud señalaron que la atención en los servicios a cargo de la institución se mantendrá durante las celebraciones de las fiestas patrias. También se continuará con las acciones para combatir la pandemia.

La unidad móvil de diagnóstico de covid-19 que se ubica frente a los campos del Roosevelt se encontrará atendiendo este jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de septiembre.

El regulador británico del medicamento anunció este lunes haber aprobado una nueva versión de la vacuna contra el covid-19 de Moderna, que apunta a la variante ómicron, una novedad a nivel mundial según el laboratorio.

La versión consiste en una dosis de recuerdo “bivalente”, es decir que la mitad protege contra la cepa original del virus, y la otra mitad contra la variante ómicron. La fórmula “produce una fuerte respuesta inmunitaria” contra ambas, incluidas las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5, indicó el regulador.

At the same time, there are several key omissions & misinterpretations in @TheLancet #COVID19 Commission’s report on lessons from the pandemic, not least regarding the public health emergency of int'll concern & the speed and scope of WHO’s actions. https://t.co/VHnOKYYTdA

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 14, 2022