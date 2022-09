El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez publicó en sus redes sociales un video después de mucho tiempo de estar ausente derivado de un accidente que sufrió en Estados Unidos.

En el material audiovisual de poco más de 20 minutos, Derbez inicialmente agradeció por todas las muestras de cariño que le han manifestado desde el percance.

Asimismo, mencionó que debido a los fuertes dolores que ha padecido, ha estado sedado. “En las primeras dos semanas y media estuve prácticamente dormido, casi día y noche. Me despertaba para comer y me tenían que poner la medicina para dormirme porque los dolores eran muy fuertes”, aseguró.

El actor aseguró que está convencido de que las cosas pasan por algo. “Esto que me pasó fue para algo. Y estoy tratando de encontrar para qué fue”, dijo.

Al mismo tiempo, reseñó que en los últimos seis meses no estuvo en su casa derivado de todas las ceremonias de premiación por la película “Coda”, entre ellas el Oscar.

-->

También mencionó que hizo una película, acompañó al ballet y realizó tres series. “Estaba feliz pero también me sentía un poco ahogado”, mencionó.

El actor dijo que faltando un día para regresar a su casa fue que sufrió el accidente. Comentó que fue causado cuando se encontraba utilizando un casco de realidad virtual.

Se encontraba con su hijo manipulando el visor cuando tuvo “este accidente estúpido”, según sus palabras.

Comentó que él se encontraba viendo un edificio de 100 pisos y de repente vio en las imágenes que se encontraba parado en una pequeña tabla y se tropieza con algo y cae al piso.

Pero al dar el paso, fuera del casco de realidad virtual, y cuando observa que supuestamente cae al vacío, es entonces que realmente pisa mal y fue a dar con unos escalones y se cayó con todo su peso sobre su brazo.

“Creo que pega primero mi codo y este empuja al húmero hacia arriba y se me sale el hueso; no me rompió la piel pero sí se me salió y en su camino rompió todo lo que había allí”, dijo.