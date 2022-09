Mbappé rechaza sesión de fotos con Francia por temas de derechos de imagen

Según un comunicado que ha sido transmitido hacia la AFP, el delantero del PSG Kylian Mbappé no formó parte de una sesión de fotos prevista para el martes debido a que el jugador no ha llegado a un acuerdo con la Federación Francesa de Futbol al no “modificar la convención” de los derechos de imagen de los jugadores.

La estrella de los Bleus y del París Saint-Germain “y sus representantes (…) lamentan vivamente que ningún acuerdo haya podido, como se había pedido, ser alcanzado antes de la Copa del Mundo” sobre este tema, que ya fue motivo de polémica en marzo.

Según AFP, Kylian Mbappé se ha negado a participar en la sesión de fotos de mañana de la selección francesa. La razón principal es un tema de derechos de imagen. La Federación ha decidido no cambiar el contrato de los internacionales que su abogada pedía y ésta es su respuesta. pic.twitter.com/qmtwBzTEKo — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 19, 2022

En los diferentes encuentros, los consejeros de Mbappé, en particular su abogada, Delphine Verheyden, con los dirigentes de la FFF, habían podido “exponer su posición en cuanto a la necesidad de modificar la convención que rige las condiciones de utilización de su imagen”, añade el comunicado, y un acuerdo parecía haberse encontrado a principios de junio.

Pero el presidente de la FFF, Noël Le Graët, explicó este lunes en L’Équipe que “nada cambiará de aquí al Mundial”.

Con estas declaraciones “enviando las negociaciones hasta después del Mundial, Kylian Mbappé, fiel a sus posiciones y como había indicado a la FFF, decidió por tanto no tomar parte en la sesión de fotos prevista mañana (martes)”.

La convocatoria de Francia

Esta decisión “no cuestiona evidentemente su compromiso total y su determinación para contribuir al éxito colectivo del equipo nacional para las importantes citas deportivas venideras”, concluye el comunicado.

Porteros: Alphonse Areola (West Ham United/ENG), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ENG), Mike Maignan (AC Milan/ITA).

Defensas: Benoit Badiashile (Mónaco), Jonathan Clauss (Marsella), Theo Hernández (AC Milan/ITA), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Benjamin Pavard (Bayern de Múnich/GER), William Saliba (Arsenal/ENG), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich/GER), Raphael Varane (Manchester United/ENG).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Mónaco), Matteo Guendouzi (Marsella), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP).

Delanteros: Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Eintracht Fráncfort/GER), Kylian Mbappé (París SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig/GER).

*Con información de AFP