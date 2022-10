Arden las redes con el baile hot de Natti Natasha mostrando su trasero

Natti Natasha de nuevo está haciendo de las suyas y no cabe duda que está regresando a su vida de antes de ser mamá, pues ahora se le ha visto disfrutando con sus amigas y tomándose unas copas de vino.

Ahora la cantante dejó con la boca abierta a sus millones de fans cuando presumió su trasero al grabarse de espaldas, luciendo un diminuto bikini y bailando sensualmente al ritmo de la música.

“Cuando las nenas se juntan 😏🔥 Quiero ver a todas #LasNenas y mis tigresss activxs haciendo el trend! 🫶 me taguean para verlxs! #LOKITA en TODOS LADOOOOS Dimelo @mariabecerra andamos rompiendo o qué?!” escribió la reguetonera.

Ella estaba en compañía de unas amigas y mientras ella se meneaba una de ellas le acercó unos lentes de sol y ella se los puso antes de girar la cara hacia atrás y ver a la cámara. Este video, en medio de la oscuridad de la noche, fue compartido por la intérprete dominicana en las historias de su cuenta de Instagram. Antes de presumir sus sensuales movimientos a la artista se le vio bebiendo una copa de su vino Tasha Wines en una copa rosa.

Hace algunos días publicó un video en el que parece estar sin ropa sobre la cama, cubierta por las sábanas blancas. El clip lleva hasta ahora más de un millón de likes y tiene de fondo musical un fragmento de la próxima colaboración con la argentina María Becerra.

“Hoy estoy Hor,,,,,🥵 Me levanté a la 7 de la morning ,,, no puedo dormir 🛏 sabes que estoy ready así que papi call me ☎️”, fue el mensaje que escribió junto a la publicación.