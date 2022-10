Real Sociedad y Betis sellan clasificación en la Europa League

Con victoria ante el Sheriff y empate frente a la Roma, respectivamente, la Real Sociedad y el Real Betis lograron este jueves el objetivo de pasar a la primera fase de la Europa League. Ambos equipos lideran sus respectivos grupos, y en las dos fechas restantes deberán definir si acceden a octavos como primeros o si, en calidad de segundos, tendrán que disputar un play-off contra un equipo procedente de la Liga de Campeones.

La Real Sociedad de San Sebastián derrotó 3-0 en casa al Sheriff Tiraspol moldavo, asegurándose así el conjunto ‘txuriurdín’ su pase a las rondas eliminatorias de la competición. Los pupilos de Imanol Alguacil ocupan el liderato del grupo E, lo que les llevaría directamente a los octavos de final.

La Real suma pleno de puntos (12), por los 9 de un Manchester United (2º) que derrotó ‘in extremis’ 1-0 en Old Trafford al modesto Omonia Nicosia, colista con cuatro derrotas en otros tantos partidos. El Sheriff es tercero con tres puntos.

Horas antes, el Betis empató con la Roma 1-1 y se clasificó a la fase eliminatoria de la Europa League, siendo además favorito para ser primero de grupo, al liderar la llave C a falta de dos jornadas.

El empate deja al Betis como líder de la llave C con 10 puntos, tres más que Ludogorets (2º) y seis más que la Roma (3º) a falta de tan solo dos jornadas. En el otro resultado del grupo, el club búlgaro dominó 2-0 al HJK finlandés, colista con una sola unidad en su casillero.

En el resto de grupos destaca la victoria del Arsenal inglés en Noruega ante el Bodo Glimt. El líder de la Premier League reforzó el liderato en el grupo A merced a un gol de Bukayo Saka (24). Los ‘Gunners’ superan en dos puntos al PSV Eindhoven (2º), al que recibirán en partido atrasado el próximo jueves.

No fue un buen día para los clubes franceses en la segunda competición europea, Mónaco y Nantes. Ambos perdieron 4-0. A la deriva en la Ligue 1 (19º), el Nantes perdió en casa ante el Friburgo, segundo de la Bundesliga. El Mónaco regresó de Turquía con cuatro goles recibidos ante el Trabzonspor.

