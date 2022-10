Suspensión del deporte guatemalteco a pocas horas de entrar en vigencia

El deporte guatemalteco está a escasas horas de quedar fuera de toda competencia del ciclo olímpico, y es que, a partir de este 15 de octubre entrará en vigor la suspensión del Comité Olímpico Internacional al COG, que prohíbe a los atletas guatemaltecos de poder participar en cualquier competencia del ciclo olímpico representando a Guatemala.

Tras una serie reuniones que se celebraron la sede del COI, en Lausana, Suiza, el pasado 8 de septiembre, el Comité Olímpico Internacional determinó suspender al Comité Olímpico Guatemalteco de toda actividad del ciclo olímpico a partir del 15 de octubre (este sábado).

Esto debido a la suspensión provisional de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad a principios de agosto del año en curso y que tras una nueva reunión el 23 de agosto, la CC decidió mantener la suspensión de los estatutos del COG.

Update on National Olympic Committees (NOCs):

➡️ Guatemala NOC suspended with effect as from 15 October

➡️ Final warning issued to the Indian Olympic Association

Read more 👇https://t.co/t1es22vYfN pic.twitter.com/5V7yCsyr1n

— IOC MEDIA (@iocmedia) September 8, 2022