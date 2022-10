Hailey Bieber y Selena Gomez posan juntas y cariñosas por primera vez

Hace unos días, Hailey Bieber concedió una entrevista al podcast Call her Daddy y habló sobre el supuesto triángulo amoroso que habría protagonizado con Justin Bieber y Selena Gomez, y negó haber iniciado su noviazgo cuando él todavía era novio de la exestrella de Disney.

Ahora, la modelo y la cantante le dieron una lección a los críticos, haters y usuarios de redes sociales al posar juntas por primera vez en la gala del Museo de la Academia, la noche del sábado 15 de octubre, según dio a conocer Enews.

El fotógrafo Tyrell Hampton fue el afortunado en lograr una imagen que –hasta ahora– parecía imposible de lograr, pues todo Internet se habían encargado de enfrentar y enemistar a la esposa y a la ex del canadiense.

Aunque Baldwin se encargó de desmentir los rumores y aclarar que ya se había reunido con ella para hablar de la polémica que se había impuesto sobre ellas.

Las reacciones a las fotografías donde se les ve muy sonrientes, abrazadas y mostrándose afecto recibieron una enorme cantidad de reacciones y comentarios positivos por el hecho de que confirmarían que entre la cantante de 30 años y la modelo de 25 años no hay drama ni sentimientos negativos de ningún tipo.

Aunque la nueva edición de la Academy Museum Gala, celebrada en Los Ángeles, congregó a un sinfín de estrellas como George Clooney o Julia Roberts, el momento más comentado y celebrado del evento fue el sorprendente posado que, una vez dentro del salón, protagonizaron Hailey Bieber y Selena Gomez.

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband's ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg

— Call Her Daddy (@callherdaddy) September 27, 2022