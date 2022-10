Haaland vuelve a marcar con el City y el Liverpool se hunde en Nottingham

La jornada 13 de Premier League sigue dejando resultados sorpresivos de cara a la recta final de la primera parte del campeonato y una de las sorpresas en la actual temporada es el Liverpool, club que sumó su carta derrota del campeonato tras caer ante el Nottingham Forest y se aleja de los primeros puestos, lugares a los que opta el Manchester City que derrotó 3-1 al Brighton con doblete de Haaland.

Sombras y luces en la parte roja de Liverpool

El Liverpool parecía volver a su mejor versión tras llegar a esta fecha con dos victorias consecutivas y con el último recuerdo liguero de haber derrotado al Manchester City, pero este sábado no pudo ante uno de los colistas de la Premier League, el Nottingham Forest les ganó 1-0.

Los Reds, que partían como los favoritos ante un club ante un club que solo sumaba un triunfo en 11 partidos, vio su once mermado al no poder contar con Thiago Alcantara, Darwin Núñez, Diogo Jota y Luis Díaz. Pese a las bajas, en los últimos minutos intentaron marcar para igualar el tanto de Awoniyi (55′), pero entre las imprecisiones y las paradas de Dean Henderson, los de Klopp no pudieron tan si quiera igualar el marcador.

La derrota llega en la previa de un duelo importante para el Liverpool, los Reds se juegan este miércoles su pase a octavos de final de Champions League ante el Ajax en Ámsterdam, en el cual una derrota les podría complicar su pase ya que en la última fecha reciben al líder y ya clasificado Napoli.

Haaland, intratable

Con ganas de recuperarse de la derrota ante el Liverpool que significó el final de su invicto, el Manchester City derrotó 3-1 al renovado Brighton con un doblete de Erling Haaland y un tanto de Kevin De Bruyne. La victoria de los “ciudadanos” también dejó entre el libro de récord el tanto 600 de los de Mánchester bajo las órdenes de Pep Guardiola.

-->

Haaland abrió el marcador al minuto 22 y al 43 marcó de penal el tanto que el que el duelo se fue al descanso con ventaja de dos goles para los de Guardiola. El Brighton apretó y al 53 Leandro Trossard puso el 2-1 que apretó las acciones en el Etihad y sería De Bruyne quien puso punto final a la victoria local con el 3-1 definitivo al 75.

Con este triunfo el City se coloca, con un partido más, a un punto del Arsenal que se jugará este domingo ante el Southampton de visita. Mientras que Haaland con 17 goles se coloca a medio camino de alcanzar el récord de goles de Alan Shearer en una temporada de Premier (34).