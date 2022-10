NASA crea “time-lapse” de todo el cielo

Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lograron capturar un video “time-lapse” de 12 años, el cual muestra cómo ha cambiado todo el cielo gracias a 18 mapas capturados por la nave espacial Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer, también conocida como NEOWISE.

Cada seis meses, la nave NEOWISE de la NASA completa un viaje a la mitad del sol, por lo que tiene una visión privilegiada del cielo, pues captura imágenes en todas direcciones, permitiendo conocer la ubicación y el brillo de cientos de millones de objetos celestes.

Combining 18 detailed images taken from Earth orbit, NASA's NEOWISE spacecraft has created a time-lapse map of the entire sky in infrared—revealing changes that span a decade: https://t.co/YigGajPFiO pic.twitter.com/Zco2jSQhXJ

— NASA (@NASA) October 18, 2022