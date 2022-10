Rishi Sunak será el nuevo primer ministro británico, en reemplazo de Liz Truss

El multimillonario Rishi Sunak, nieto de inmigrantes indios, fue designado el lunes por el Partido Conservador del Reino Unido como su líder y nuevo primer ministro británico, en reemplazo de Liz Truss, dado que su rival, Penny Mordaunt, quien no obtuvo suficientes apoyos para presentar su candidatura.

“Rishi Sunak ha sido elegido líder del Partido Conservador”, anunció el responsable del grupo parlamentario, Graham Brady. Poco antes, Mordaunt había reconocido su derrota a través de un post en redes sociales, y también dado su “pleno apoyo” a Sunak, exministro de Finanzas, quien se convierte, además, en el primer jefe de Gobierno surgido de una minoría étnica en el Reino Unido.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022