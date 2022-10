Paulina Zapata llegó desde Colombia y disfruta estar en la Vuelta

Entusiasta y gentil, así es la colombiana Paulina Zapata, quien llegó a nuestro país para continuar su carrera como modelo y hoy acompaña a la caravana de la Vuelta a Guatemala. Pero “Pau” no solo se dedica al modelaje, también tiene estudios en derecho y psicología, y espera quedarse por más tiempo en Guatemala.

Hacer planes a largo plazo no es lo de Paulina, de 22 años, pues dice que la vida es impredecible por eso prefiere disfrutar el día a día. Por su carisma y profesionalismo, con frecuencia es contratada por grandes empresas para hacer comerciales de televisión y usualmente trabaja como edecán.

“Me encanta la Vuelta y que Guatemala se haya unido para apoyar este evento que une a miles de personas a través del ciclismo. Me da gusto ver que la afición se lo disfruta”, le dijo Paulina a Emisoras Unidas Digital.

“Pau” dice que tiene tres años de estar en Guatemala y que no sabe por cuánto tiempo más estará aquí pues “vivo el día a día, no me gusta hacer muchos planes porque la vida es muy impredecible, disfruto los procesos”, expresó.

“Tengo estudios en política y derecho, así como en psicología. Regularmente soy modelo de comerciales de televisión”, agrega Paulina.

Además, dice que de Guatemala “conozco casi todo, solo no he podido visitar Semuc Champey. Entre mis lugares favoritos están Atitlán y Petén, pero sé que Guatemala tiene lugares increíbles aún por conocer”, finalizó Paulina, de 1.75 metros de estatura y con medidas 97-71-103.

La sexta etapa de la Vuelta

La caravana de la Vuelta afronta este viernes uno de los recorridos más difíciles, la tradicional “Etapa Reina”, de puro ascenso, que será clave para saber cómo se decidirá el título de la competencia.

La sexta etapa comenzará en Catarina San Marcos, pasará por Tecún Umán, Coatepeque y Retalhuleu, luego, comenzará su ascenso hacia Santa María de Jesús, El Túnel y Almolonga hasta finaliza en el Cerro El Baúl, de Quetzaltenango, para un recorrido total de 146 kilómetros.