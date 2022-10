OFICIAL. Paul Pogba, fuera del Mundial 2022 por lesión

Este lunes se ha dado a conocer que el centrocampista Paul Pogba será baja para la selección francesa en el Mundial de Catar 2022, cita de la que no podrá ser parte para revalidar el trofeo mundial de los galos por una recaída en una lesión que sufre desde septiembre.

Paul Pogba will miss the World Cup through injury, per multiple sources 💔 pic.twitter.com/nbiroyc6mp

