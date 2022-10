Ricardo Arjona se ve obligado a posponer uno de sus conciertos

Actualmente, Ricardo Arjona sigue llegando a varios países del mundo con su gira “Blanco y Negro”. Sin embargo, recientemente dio a conocer que suspendería la presentación que tenía contemplada para el pasado 30 de octubre.

El show del intérprete de “Pinguinos en la cama” se llevaría a cabo ayer en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con el comunicado que subió a redes, el show se habría cancelado por problemas con la empresa contratante.

Cabe destacar que e afirmó que los organizadores “no reunieron las condiciones básicas para realizar su concierto”. “Lamentablemente la empresa responsable no reunió las condiciones básicas para realizar el concierto”, se detalló.

Además, se agregó: “No escenario, no techo, no equipos. Por lo tanto, lamentamos enormemente informar que el concierto de esta noche, a pesar de estar Sold Out, no podrá realizarse”. Asimismo, manifestó que, con el fin “de cumplir con su púbico”, realizarían la presentación hoy 31 de octubre, en el mismo lugar de la fecha anterior.

“En nuestro afán de cumplir con el público, nos hacemos cargo de hacer posible este concierto”, añadió. Finalmente, el guatemalteco lamentó los inconvenientes que esto podrían ocasionar y dejó claro que él no tuvo la culpa de la situación.

Ricardo Arjona llega a Guatemala…

Cabe destacar que, el cantautor nacional estará llegando al país el próximo 12 y 13 de noviembre. Sus presentaciones tendrán lugar en Explanada Cardales de Cayalá a partir de las 8 de la noche.

Arjona logró agotar su primera fecha de presentaciones en el país a tan solo horas de que salieran a la venta las entradas. Ante la demanda, el guatemalteco decidió abrir una segunda fecha para el 13 de noviembre.

Las entradas están a la venta en Todoticket y tiene un precio de: Sillas Amex Q1550, Silla Platinium Q1045, sillas vip Q770, sillas oro Q585 y gradas Q230.

No cabe duda que este será un gran concierto.