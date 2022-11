Mardoqueo Vásquez: “Ser ganador de dos Vueltas es indescriptible”

Emociones indescriptibles invadieron este martes al totonicapense Mardoqueo Vásquez tras coronarse con su segundo título en una Vuelta a Guatemala y convertirse en el primer nacional en ser bicampeón de esta competencia. Su primera copa la levantó en 2020, pues en 2021 el evento no se llevó a cabo por la pandemia covid -19.

Y es que Mardoqueo entró en la historia del ciclismo guatemalteco al escribir su nombre junto con los nacionales que han ganado dos ediciones. Antes lo hicieron Aureliano Cuque López en 1959 y 1961, Edín Roberto Nova en 1984 y 1988 y Manuel Rodas en 2017 y 2019.

Las palabras de Mardoqueo Vásquez

“Gracia a Dios tuve la oportunidad de ganar una Vuelta más. Agradezco a todos mis compañeros de equipo por ese gran trabajo y por esas etapas donde mantuvimos el liderato y por el apoyo durante toda la temporada. También agradezco a mis patrocinadores por el respaldo y a toda mi familia, a mi papá”, expresó Mardoqueo.

Además, expresó que la sensación de ser bicampeón “es algo que no puedo expresar. Me siento feliz de ser dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala y de manera consecutiva. Ser el primer guatemalteco en lograrlo es una felicidad inmensa y es un honor entrar en el libro de la historia del ciclismo guatemalteco, no tengo palabras para expresarlo”, agregó al agradecer al pueblo de Totonicapán y a toda Guatemala.

“En cada una de las etapas disfruté del cariño de la gente y ganar la Vuelta a Guatemala es un éxito para nosotros como equipo, ahora nos vamos a descansar tranquilos”, dijo.

Además, dijo que entró “muy motivado a la Vuelta a Guatemala, sabiendo que hay mucha montaña me sentí en buenas condiciones y me fue muy bien en el ascenso. Ganar las dos “Etapas Reinas” es algo que me motiva a seguir adelante, es una felicidad enorme ser el ganador y más a este nivel donde vinieron grandes corredores”, finalizó.

El camino al título de Mardoqueo Vásquez

“Súper Mardo” sacó su casta de campeón desde la primeras etapas de la competencia y amarró el liderato en la nueva “Etapa Reina”, una exigente prueba de ascenso de 14 kilómetros entre Lucía Cotzumalguapa y Pamezabal, en Santa Lucía Utatlán, Sololá. Esta prueba fue el primer gran paso para alcanzar el bicampeonato.

Sin embargo, también dominó la otra gran prueba de este giro, la tradicional “Etapa Reina” que inició en Catarina, San Marcos y finalizó en el Cerro El Baúl, Quetzaltenango, triunfo que le aseguró el título, pues en las siguientes etapas su equipo solo trabajó para mantenerlo a salvo.