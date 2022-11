Mundial 2022: Conociendo a la Selección de Catar

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso.

Hoy, es el turno de la anfitriona y que participará en su primera Copa del Mundo: Catar. El país se encuentra dentro de la península arábiga, su capital es la ciudad de Doha, la cual cuenta con una población de 2,3 millones de habitantes.

