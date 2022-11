Jessica Simpson causa preocupación por su extraña apariencia

“Hola, soy Jessica Simpson, y bienvenidos a la habitación de mi hija Birdie, diseñada por Pottery Barn Kids y un poco de mí”, dijo la intérprete de With You, de 42 años, en el video compartido en sus redes sociales. “Me atrajeron mucho los estampados geométricos y la combinación de colores. Esto realmente, para mí, es la personalidad de Birdie”, comentó mientras parecía arrastrar las palabras.

“Gracias a todos por ver la adorable habitación de Birdie Mae Johnson”, concluyó Simpson con una sonrisa.

Tras su publicación, muchos elogiaron lo hermoso de la habitación de su hija, sin embargo, otros manifestaron su preocupación por su peso y su forma de hablar. “¿Qué le ha pasado en la cara? Apenas puede hablar. Qué vergüenza”, “Algo va mal aquí”, “Qué terrible luce, no se ve bien”, “Parece otra persona”, “Pareciera que se esfuerza para hablar”, fueron algunas reacciones de sus fans.

“Es triste que todos estos comentarios sean sobre su aspecto. No es asunto de nadie. Ojalá la gente fuera más amable”, comentó otro seguidor. “Si tiene un trastorno alimentario, no es su culpa, así que estos comentarios no ayudan a que se ridiculice su aumento de peso después de sus embarazos”, escribió otra fan.

Hace tres años, Simpson se embarcó en un viaje de pérdida de peso que le hizo bajar 45 kilos. “Fui a un nutricionista y necesitaba poner en orden mis hábitos alimentarios”, compartió en septiembre. “Me siento como mi antigua yo antes de tener hijos y de que todas las hormonas se volvieran locas. Me siento más joven, en realidad”, agregó.

