Yuridia se pone al revés el pantalón y se da cuenta en pleno concierto

Yuridia vivió un momento bochornoso durante uno de sus más recientes conciertos, pues se dio cuenta que se había puesto el pantalón al revés.

Para muchos fue evidente que la cantante intentó continuar con su presentación, pero no pudo contener la risa a pesar de que estaba cantando una de sus canciones más melancólicas.

Fue un club de fans quien a través de TikTok publicó un video del momento en el que de la compositora mexicana se encuentra deleitando a los asistentes con el tema “Amigos no por favor”, pero mientras caminaba sobre el escenario se dio cuenta de que se puso el pantalón al revés.

Al parecer lo primero que sintió fue un poco de vergüenza, pues de inmediato intentó cerrar el saco de piel a juego con el pantalón para tratar de ocultar el error mientras continuaba cantando.

-->

Sin embargo, hubo algunos momentos en los que no pudo contener la risa, interrumpiendo en dos ocasiones para reírse. Pese a que su rostro reflejó que no la estaba pasando bien, logró contenerse para continuar con la canción.

Como era de esperarse, el video se viralizó de inmediato y logró más de 9 millones de reproducciones, en donde recibió una lluvia de mensajes en los que sus fanáticos expresaron su admiración por el profesionalismo que demostró Yuridia al continuar cantando.

Tras el penoso incidente, ella recurrió a las historias de su cuenta de Instagram para compartir su experiencia, en donde también puso en evidencia a la responsable de haberle puesto el pantalón al revés por lo que ambas se rieron del momento.

“Resulta que la Vani me puso el pantalón al revés. Tengo el cu** para adelante ¿Ustedes ven brillos? ¿Saben por qué no ven brillos? Porque los brillos están atrás, por eso, vean”, explicó la ex Académica.