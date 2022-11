Acusados tendrán su última intervención en juicio del caso La Línea

El juicio por el caso La Línea continuó este lunes, 14 de noviembre. Está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B y se encuentra en su fase final. Los acusados son los exgobernantes Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, así como otras 28 personas que supuestamente integraban una red de defraudación aduanera.

Los exgobernantes se presentaron a la sala de audiencias utilizando cabestrillo, tal como lo han hecho en anteriores ocasiones.

Como parte del proceso, el Ministerio Público (MP) y la defensa de los distintos sindicados iniciaron con la fase de réplicas.

Al finalizar la referida etapa del debate oral y público, el Tribunal les dará la opción a los procesados de brindar sus últimos pronunciamientos. Después, corresponderá que se fije una fecha para dictar la sentencia correspondiente.

Poco después del mediodía, Jeannette Valdés, presidenta del órgano jurisdiccional, suspendió la audiencia de hoy y programó la continuación para el lunes 21 de noviembre.

Piden penas para acusados en caso La Línea

El pasado 18 de octubre, el MP solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo B que se aplique una pena de 30 años de prisión al expresidente Pérez Molina y la ex vicemandataria Baldetti, señalados de dirigir una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se encuentran: asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.

En general, se pidieron penas de entre 10 y 32 años de privación de libertad para los implicados en este expediente judicial, entre quienes se encuentran otros exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y personas particulares.

El abogado de los exgobernantes, César Calderón, les solicitó a los jueces que sean absueltos, pues argumentó que con las pruebas presentadas por la fiscalía no se demuestra que recibieron dinero de origen ilícito.

En tanto, Pérez aseguró que no ha cometido actos ilícitos y que el caso en su contra no tiene respaldo, pues no se menciona su nombre en los documentos que forman parte de los indicios.

* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7