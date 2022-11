FIFA prohíbe la venta de alcohol alrededor de los estadios en el Mundial

Las autoridades de Catar y de la FIFA anunciaron el viernes que no se venderá cerveza alrededor de los estadios durante el Mundial, en un comunicado publicado dos días antes del arranque de la competición.

“Tras las conversaciones mantenidas entre las autoridades del país organizador y la FIFA se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y los locales que dispongan de licencia para ello, y eliminar los puntos de venta de cerveza del perímetro de los estadios de la Copa Mundial”, precisa el comunicado, sin aclarar las razones de esta decisión.

Este cambio proyecta una sombra sobre los otros compromisos precedentes del emirato musulmán conservador para acoger el Mundial.

“Algunos aficionados quieren tener una cerveza en el partido, otros no. Pero el verdadero asunto que este cambio ilustra es mucho mayor: la ausencia total de comunicación y de transparencia del comité de organización hacia los aficionados”, denunció la FSA, asociación de aficionados ingleses, que se espera sean miles el lunes durante su primer partido contra Irán.

Preguntados de manera regular sobre la acogida de aficionados LGBTQ+ en un país en el que la homosexualidad esta criminalizada, las autoridades han repetido que “todo el mundo sería bienvenido sin discriminación”.

