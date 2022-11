¡Modo Mundial activado! Catar y Ecuador se verán las caras en el duelo inaugural

El Mundial 2022 ya está listo para iniciar a rodar el balón, Catar y Ecuador se verán en el primer duelo del torneo a partir de las 10:00 horas de Guatemala, lo que será un partido importante para el sueño de clasificar a la siguiente ronda que tienen ambas selecciones.

En un grupo A en el que también están Senegal y el gran favorito a ganar la llave, Países Bajos, todo lo que no sea una victoria ante el anfitrión complicará una eventual clasificación de Ecuador a los octavos de final, ya que la ‘Tri’, a priori, debería jugarse la segunda plaza con Catar y el vigente campeón de África, pese a no poder contar con su estrella Sadio Mané, lesionado.

Ecuador afronta la cita catarí, su cuarta presencia en un Mundial, con el objetivo de al menos igualar la histórica actuación en Alemania-2006, donde el combinado dirigido entonces por el colombiano Luis Fernando Suárez superó por primera vez y hasta ahora última la primera fase, cayendo en octavos ante Inglaterra (1-0).

“Soñamos con la mejor Copa Mundial de la historia de Ecuador”, admitió el capitán Énner Valencia en una reciente entrevista al portal de la FIFA.

El veterano delantero (33 años recién cumplidos), actualmente en el Fenerbahce turco, tendrá la responsabilidad de marcar goles en un equipo que atraviesa una seguía goleadora, con apenas dos tantos en los seis partidos amistosos de preparación para Catar-2022.

Pero también es cierto que el equipo formado por el argentino Gustavo Alfaro ha basado su clasificación al Mundial en una defensa de hierro, siendo el tercer equipo con menos goles encajados (19 en 18 partidos), solo por detrás de las dos potencias regionales, Brasil y Argentina.

