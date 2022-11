Muere en Catar aficionado de Gales que asistió al Mundial

Según formación de medios que cubren el Mundial de Catar, el aficionado que murió fue identificado como Kevin Davies, de 62 años, quien llegó al país árabe en compañía de su hijo y otros amigos. La Federación Galesa de Futbol confirmó el deceso del fan y dijo que está en permanente contacto con su familia para darle todo tipo de asistencia. Cabe mencionar que el el hincha presenció la derrota 0-2 de su selección ante Irán.

De acuerdo a s informaciones de medios galeses, Kevin Davies, falleció por causas naturales. Su familia ha recibido apoyo del consulado británico en Catar, así como de la Asociación de Aficionados de Gales, que ayuda a los fan presentes en Doha, una de las sedes del Mundial que inició el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre.

Unfortunately we have lost one of the Red wall yesterday in Qatar, our sincere condolences go out to his son here in Doha and his family back in Wales..May he rest in peace. pic.twitter.com/KCPRdj8kBj

— Fan Embassy Wales (@WeAreFSACymru) November 26, 2022