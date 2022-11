André Onana es apartado de la selección de Camerún por indisciplina

Polémica en la selección camerunesa. El arquero titular de Camerún, André Onana, fue apartado del equipo antes del partido contra Serbia en el Mundial-2022, este lunes, confirmó una fuente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot).

“Onana ha sido apartado del grupo, nos complicamos un poco la vida”, explicó esta fuente, precisando que el guardameta del Inter de Milán iba a ser reemplazado en el partido por Devis Epassy, que juega en el Abha de Arabia Saudita.

La medida contra Onana se tomó por motivos disciplinarios, añadió, sin precisar más detalles.

André Onana ha sido excluido de la convocatoria de Camerún. El motivo habría sido una discusión con el entrenador Rigobert Song, ya que insistió en un estilo diferente de portería, más “tradicional”, indicó Fabrizio Romano, reconocido periodista.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022

Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022