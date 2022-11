Junta directiva de la Juventus presenta su renuncia

La totalidad de los miembros del consejo de administración de la Juventus de Turín, incluido su presidente Andrea Agnelli, presentaron su dimisión, anunció el club italiano en un comunicado este lunes por la noche.

El director general, Maurizio Arrivabene, será e encargado de solventar los asuntos del día a día hasta que se constituya un nuevo consejo, precisó el club italiano.

