La dura autocrítica de Joshua Kimmich tras la eliminación de Alemania

El nombre de Joshua Kimmich ha empezado a ser tendencia en las últimas horas. Alemania quedó eliminada en fase de grupos por diferencia de goles con España y el polivalente futbolista ha sido muy duro tras la eliminación.

En declaraciones en zona mixta tras el encuentro, Joshua Kimmich fue muy autocrítico con la derrota, dejando frases como “tengo miedo de caer en un hoyo”, que causan preocupación en el seno de la selección alemana.

Apesar de ganarle a Costa Rica 4-2, Alemania quedó eliminada del Mundial de Catar 2022. Esta es la segunda vez consecutiva que el combinado germano queda afuera de una Copa del Mundo. Y uno de sus referentes, Joshua Kimmich, fue muy autocrítico y se reprochó duramente este suceso.

“Ha sido el peor día de mi carrera”, comenzó diciendo el jugador de 27 años. Desde su llegada a la selección, Alemania quedó afuera en primera ronda dos veces. “Llegue en 2016 a la selección de Alemania y, desde entonces, hemos caído dos veces en grupos”, explicó.

Por eso, el futbolista que fue titular en los tres partidos, ante Japón, España y este jueves ante los ticos, tiene miedo de quedar asociado a estas eliminaciones tempranas. “Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona”, manifestó.

“No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un hoyo”, se reprochó el futbolista de Bayern Munich muy consternado por el resultado obtenido con su selección en Catar.

