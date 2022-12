Eden Hazard anuncia su retiro de la selección de Bélgica

“Hoy se pasa una página”. Eden Hazard, emblemático capitán de Bélgica, anunció este miércoles que ponía fin a su carrera internacional de 14 años, días después de la eliminación de los ‘Diablos Rojos’ en la fase de grupos del Mundial-2022 en Catar.

“Hoy se pasa una página… Gracias por su amor. Gracias por su apoyo inigualable. Gracias por toda esta alegría compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. El relevo está preparado. Les extrañaré”, escribió el futbolista del Real Madrid de 31 años.

El fantástico regateador disputó 126 partidos con la selección, marcando 33 goles y dando 36 asistencias.

“Es el final de una época”, titulaba este miércoles la web del diario La Dernière Heures/Les Sports sobre la retirada de uno de los miembros más importantes de la conocida como ‘generación de oro’.

Antes que él, Vincent Kompany se retiró a los 32 años en 2018 después del Mundial en el que Bélgica terminó tercera. El mejor resultado de su historia.

After 126 caps and 33 goals, Eden Hazard has announced his retirement from international football at age 31 🇧🇪 pic.twitter.com/qbr6EAlDea

— B/R Football (@brfootball) December 7, 2022