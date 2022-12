El Real Madrid “tiene un acuerdo verbal” con la nueva joya brasileña

Según la información del reconocido periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo verbal con el entorno del brasileño Endrick para su fichaje.

Con tan solo 16 años, Endrick se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid, según la información compartida por Fabrizio Romano, el traspaso se cerrará en unos 60 millones de euros más 12 en variables.

Endrick to Real Madrid, here we go! Full verbal agreement in place as reported 2 days ago, it’s now closed 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

Real Madrid will pay €60m to Palmeiras plus €12m taxes.

Brazilian gem [2006] will join in July 2024.

Real plan to sign all documents within December. pic.twitter.com/8QYv9r3LvP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2022