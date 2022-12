José Mourinho suena para la Selección de Portugal

Las horas de Fernando Santos parecen contadas al frente de la Selección de Portugal, el técnico no continuaría al frente del combinado lusitano y hay un nombre que suena fuerte para sustituirlo: José Mourinho.

Medios como A Bola de Portugal o La Gazzetta dello Sport de Italia han publicado en las últimas horas que Portugal le ha ofrecido a José Mourinho el banquillo de la selección, incluso que pueda dirigir en simultáneo a la Roma y el combinado portugués.

Portugal have approached Jose Mourinho with the prospect of managing club and country SIMULTANEOUSLY! 🔥😮

El técnico portugués cumple con los requisitos de la Federación de Futbol de Portugal al tener una gran experiencia. El combinado lusitano busca dar un golpe sobre la mesa en busca de trascender a nivel internacional.

No es la primera vez que Mourinho suena para Portugal. A la Federación le ha gustado el perfil fuerte que tiene, aunque también hubo discrepancias con jugadores al señalar que preferían otro tipo de seleccionador con un perfil más moderado.

De hecho, si por algo se caracteriza Fernando Santos es justamente por eso. Una de las posibles adversidades que tendrá que superar el nuevo seleccionador es la de resolver el problema que hay con Cristiano. Cierto es que todo apunta a que puede decir adiós a la selección, pero ni mucho menos está descartado que participe en la próxima Eurocopa.

José Mourinho tiene contrato con la Roma hasta junio de 2024. Además de la selección de Portugal, también está sonando con fuerza que Brasil le quiere fichar para ser el sustituto de Tite.

🚨 Portugal have offered the managerial job to José Mourinho. 🇵🇹

He could combine the position with the head coach role at Roma and the idea interests the Portuguese manager.

(Source A Bola) pic.twitter.com/5pcUWyut5D

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 13, 2022