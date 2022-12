En los últimos días el nombre del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani se ha convertido en tendencia debido a su posible ejecución. Fue condenado a muerte por apoyar las protestas a favor de los derechos de las mujeres en Irán, razón por la que grandes personalidades han pedido a la FIFA suspender el Mundial de Qatar 2022, uno de ellos ha sido el senador español Rafael Hernando, quien lanzó una petición pública a la entidad de futbol.

“Si la FIFA no interviene para evitar la ejecución del futbolista iraní, incluso paralizando el Mundial si es preciso, es que ese organismo ha perdido definitivamente el alma”, escribió el político en sus redes sociales. Pero Amir no es el único que enfrenta la pena de muerte por este caso, un médico y un rapero también figuran entre los más de 20 iraníes que podrían ser ahorcados.

#EUMundial | 🥺📹 Circula un emotivo video en el que la selección de Argentina de Messi se “fusiona” con los Avengers. #Qatar2022 https://t.co/oT81M2XBnD — El Mejor Equipo (@EUDeportes) December 17, 2022

Personalidades abogan ante la FIFA

La historia de Amir ha conmovido y provocado solidaridad en el mundo. Jugadores como Ronald Araújo, Radamel Falcao, Marc Bartra, Borja Iglesias o Juan Pablo Sorín han alzado la voz en señal de indignación.

Pero a ellos se han unido personalidades como la actriz y activista social Sara Sálamo, también esposa de Francisco Alarcón, ex del Real Madrid y actual futbolista del Sevilla. La famosa incluso solicitó a la ONU interferir en el caso.

-->

“¿La ONU no va a frenar la ejecución de Amir Nasr-Azadani? ¿Los clubes no van a negarse a disputar la final del Mundial si no se frena esta locura? Van a asesinar a un chico de 26 años por defender algo tan básico como como que las mujeres debemos tener derechos”, expresó Sara.

Mientras que el diputado argentino Alejandro Finocchiaro, expresó: “El actual gobierno argentino es aliado de Irán, cyo régimen va a matar a Amir Nasr-Azadani por apoyar el legítimo reclamo de libertad de las mujeres iraníes. Los derechos humanos no pueden ser selectivos, Argentina debe defenderlos como lo ha hecho históricamente, para todos”.

¿La @ONU_es no va a frenar la ejecución de Amir Nasr-Azadani? ¿Los clubes no van a negarse a disputar la final del @fifaworldcup_es si no se frena esta locura? Van a asesinar a un chico de 26 años por defender algo tan básico como que las mujeres debemos tener derechos humanos. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 14, 2022

Por su lado, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ya se pronunció sobre el caso de Amir.

“FIFPRO está conmocionada y escandalizada por reportes de que el futbolista Amir Nasr-Azadani se enfrente a la ejecución en Irán, después de hacer campaña por derechos de mujeres y libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, expresó el organismo.

Esto es inaceptable. Todos con Amir Nasr-Azadani https://t.co/YuIfPx3tim — Radamel Falcao (@FALCAO) December 13, 2022

La condena a Amir

El futbolista profesional Amir Nasr Azadani, de 26 años, también se enfrenta a la pena de muerte tras ser acusado de la muerte de tres guardias de seguridad en noviembre en la ciudad de Isfahán, según la oenegé.

Irán se ha visto sacudido por las protestas tras la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moralidad por infringir el estricto código de vestimenta obligado para las mujeres.

Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado? No se puede aceptar algo así, de ninguna manera. Todos con Amir Nasr-Azadani y con todas las personas que pasan y han pasado por algo así. BASTA. STOP. https://t.co/Bhu91X7mpS — Marc Bartra (@MarcBartra) December 15, 2022