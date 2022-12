Shakira se solidariza con futbolista Amir Nasr condenado a muerte

El futbolista Amir Nasr Azadani fue condenado a muerte en Irán por apoyar las protestas a favor de las mujeres. El caso ha cobrado relevancia a nivel mundial, a tal punto que grandes personalidades le han pedido a la FIFA la cancelación de la Copa de Qatar. Ahora Shakira también se solidarizó con un mensaje en sus redes sociales.

Amir, de 26 años, también se enfrenta a la pena de muerte tras ser acusado de la muerte de tres guardias de seguridad en noviembre en la ciudad de Isfahán. Irán se ha visto sacudido por las protestas tras la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moralidad por infringir el estricto código de vestimenta obligado para las mujeres.

La famosa cantante se mostró triste e indignada por lo que está ocurriendo en Irán: “La lucha por la igualdad y los derechos humanos debe ser reconocida y no castigada. Me uno en solidaridad con Amir Nasr”, escribió en sus redes sociales.

Cabe mencionar que, según medios locales, la familia del futbolista también ha sido amenazada por las presuntas fuerzas de seguridad islámica.

The fight for equality and human rights should be praised not punished, I stand in solidarity with Amir Nasr. https://t.co/QkqC9fgymX

La lucha por la igualdad y los derechos humanos debe de ser reconocida y no castigada. Me uno en solidaridad con Amir Nasr.

— Shakira (@shakira) December 17, 2022