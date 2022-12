Guatemalteco vive la emoción de la final del Mundial de Qatar 2022

Previo a la gran final del Mundial de Qatar 2022, el enviado especial de Emisoras Unidas “Canario” Roberts conversó con el guatemalteco Omar Ábrego que estará como público en el estadio Lusail para observar la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia.

“Me siento excelente, es un momento increíble. Es un sueño hecho realidad poderse cruzar el Mundo para poder ver un Mundial. Es muy bonito poder conocer gente, nuevas culturas, ver estadios impresionantes que no los tenemos en el país y ver a las grandes estrellas del futbol”, expresó el guatemalteco.

Ir a un Mundial es “algo inigualable”

El nacional comentó que ver una final de un Mundial es lo que le tomó la decisión de tomar un viaje en el que ya se acerca a los 9 mil dólares de inversión, de los cuales no le duele el gasto. “Es por la final la que me decidí a venir, FIFA me daba un boleto condicional que si llegaba Argentina lo podía comprar, pero no estaba seguro así que busqué la forma de comprármelo antes en la reventa y me costó 3 mil dólares”, comentó Ábrego.

Omar comentó que al clasificar Argentina se pudo hacer con un nuevo boleto, el cual lo vendió por 5 mil dólares y de esta manera se generó un ingreso que le permite estar con mayor tranquilidad en Doha, Qatar. “Voy al duelo de Croacia y gana Argentina en un bonito partido, entonces FIFA me permitió comprar la entrada y la pude vender en 5 mil dólares, con esto me ayudo económicamente en un viaje en el que he invertido cerca de 9 mil dólares, pero no me duele ni me arrepiento”, expresó.

Para finalizar, Ábrego concluyó enviando “un saludo a todas las personas que están al pendiente del Mundial, es algo inigualable”.

