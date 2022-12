Este lunes se disputará el tradicional ‘Boxing Day’ de la Premier League

Después de un parón de 44 días motivado por el Mundial de Qatar 2022, la Premier League de Inglaterra es el primero de los grandes campeonatos europeos en regresar, y lo hará el lunes con su tradicional y esperado ‘Boxing Day’, en el que el líder Arsenal se medirá con su vecino West Ham.

Cualquier fanático del fútbol probablemente haya escuchado hablar del ‘Boxing Day’ en relación a la Premier League. ¿Pero de qué se trata exactamente esta jornada, que la competencia inglesa ha tomado como una fecha especial de su calendario, año tras año? La respuesta a continuación:

El Boxing Day es una jornada festiva que se celebra en las naciones del Commonwealth, principalmente, el Reino Unido. La misma ocurre un día después de la Navidad, es decir, cada 26 de diciembre y aunque hay debate sobre su origen, hoy está altamente relacionada a las compras y el shopping (en el pasado, se consideraba una jornada de caridad y donaciones).

Sin embargo, el Boxing Day también tiene una fuerte tradición ligada al deporte y a la Premier League. Así como la NBA tiene sus partidos de Navidad y la NFL su juegos de Thanksgiving, la liga inglesa marca cada 26 de diciembre como una fecha muy especial, siempre cargada de partidos.

We're ready. Are you? 🫵

⚽️ #PLReturns | @LethalBizzle 🎤 pic.twitter.com/UwHT3Qvg3u

— Premier League (@premierleague) December 20, 2022