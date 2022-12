Liverpool ficha a la ‘joya’ neerlandesa, Cody Gakpo

El mercado de fichajes está a pocos días de dar su banderazo de salida y los grandes equipos ya se frotan las manos con las posibles. El Mundial ha sido el mejor escaparate posible para vislumbrar a los grandes jugadores del momento. Tal es el caso del talentoso delantero neerlandés Cody Gakpo.

El seleccionado neerlandés ha sido una de las grandes sensaciones en Qatar. Gakpo guio a su selección hasta los cuartos de final y se convirtió en la auténtica baza goleadora de los de Van Gaal, tras varios días de rumores, finalmente se anunció su nuevo destino tras el Mundial de Qatar.

🚨 OFFICIAL: Liverpool have signed Cody Gakpo from PSV Eindhoven, the deal has been signed tonight between clubs. #LFC

Gakpo will sign long-term deal later this week as contract is fully agreed too.

Liverpool will pay £37m plus add-ons, up to £50m potential package. pic.twitter.com/JFSKL6zQKH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022